MVP男の大谷は敵地の試合も圧巻のパフォーマンスを残した(C)Getty Images2年連続の世界一へ向け、ドジャースが圧倒的な強さを見せつけていた2025年の夏。その熱狂は、本拠地のロサンゼルスばかりか敵地さえもホームの雰囲気に変えてしまうほどだった。デンバーで起きた一幕は、「ドジャース一強」とスーパースターの影響力を端的に示す象徴となった。【動画】なんという仲の良さ！真美子夫人が大谷の目を覆う素振りも見せたパレ