落語家の初代林家三平さんの妻でエッセイストの海老名香葉子さんが24日午後8時38分、老衰のため死去したことが29日、「ねぎし三平堂オフィシャルサイト」で発表された。92歳。東京都出身。葬儀は家族葬で行った。夫の三平さんが1980年に亡くなった後も「おかみさん」として林家一門を支え、長男の九代林家正蔵、次男の二代林家三平を落語家に育て上げた。海老名さんは1933年（昭8）10月6日、現在の東京都墨田区に生まれ、45年3