来年１月２、３日の箱根駅伝まで、あとわずか。各校の監督を支え、選手に寄り添うコーチの思いを聞いた。今回は順大・今井正人コーチ。「伴走者でありたい」長門俊介監督とは同学年で共に箱根駅伝優勝を達成し、卒業後も「何か一緒に仕事で成し遂げたいね」と話していました。自分が競技の一線を退くタイミングと母校のコーチ就任の打診が重なり、「力になれるのなら」と引き受けました。昨年の就任当初は、自分の経験を伝え