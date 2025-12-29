タレントで歌手の円広志（72）が、27日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜後2・28）に出演。テレビ番組の収録で、困った出来事を振り返った。円広志といえば、名物番組「よ〜いドン！」の人間国宝さん。街行く人に突然インタビューし、様々な人の半生を聞く関西では有名な長寿企画だ。過去には、インタビューした高校生2人がその後結婚したという喜ばしいこともあったが、反対に困ったこともある。「これは難しかった」という