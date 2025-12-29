中国軍は29日から台湾周辺で大規模な軍事演習を開始しました。30日までの日程で、実弾訓練を含む演習を実施するとしています。中国軍で台湾方面を管轄する「東部戦区」は、29日から台湾を取り囲む形で陸、海、空、ロケット軍などを動員した大規模な軍事演習を実施しています。演習は「正義使命2025」と名付けられ、30日までの日程で、実弾射撃を含め、主要な港や海域を封鎖する訓練などを実施するとしています。中国軍の報道官は、