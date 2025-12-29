グラビアアイドル溝端葵（24）が29日までにインスタグラムを更新し、水着姿を公開した。ピンクとオレンジ柄のビキニ水着から豊かなバストが、こぼれ落ちそうに見えるほど強調されたセクシーカット。美しいビーチを背景に、ブランコに乗って、キュートな笑顔を見せている。1月5日発売「週刊プレイボーイ」の表紙と巻頭グラビアを飾っていることなどを告知。「2026年、1発目の表紙を飾れるなんて本当にうれしいです」とコメントして