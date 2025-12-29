誰でも最初は恋愛初心者。少しずつ苦手意識を克服できたら、それだけで「今までの俺とは違う」と自信を持ってもよさそうです。そこで今回は10代から20代の独身男性187名に聞いたアンケートを参考に「『今年は恋愛面で頑張った！』と自分を褒めたい成果」をご紹介します。【１】フラれはしたけれど、しっかり想いを伝えられた「玉砕したけど、さわやかな気分です」（10代男性）というように、女の子に告白できたことを、大きな進歩