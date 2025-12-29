友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は会社での困った出来事について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公は憧れの会社に入社した、社会人2年目です。彼女は仕事の修正に応じてくれない、後輩の星野めぐみちゃんに手を焼いています。ある日主人公は、労務の人から「ハラスメントされたと被害報告が来