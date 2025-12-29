２８日放送のフジテレビ系「千鳥の鬼レンチャンＳＴＡＲＴＯ・青学女子参戦！４×２００ｍリレー」（午後７時）では、初参戦した青学大陸上部女子チームに沸いた。登場したのは、昨年の日本選手権リレーで４×１００メートルリレー優勝を果たした陸上部現役女子部員の４人。副部長の安井麻里花（４年）は「男性しかいないので、女子４人で緊張するんですけど、頑張ろうね」と緊張気味にあいさつ。部長の倉橋美穂（４年）は「