落語家の初代林家三平さんの妻で、エッセイストの海老名香葉子（えびな・かよこ）さんが２４日午後８時３８分、老衰のため死去していたことが分かった。９２歳だった。「ねぎし三平堂」の公式サイトで発表された。発表によると、２９日に家族葬が執り行われたという。初代・三平一門を隆盛に導いた「おかみさん」であると同時に、東京大空襲で家族を失い、戦災孤児になった経験から著書や講演で平和を訴え続けてきた香葉子さん