2025年のマイベストな1台は？待ちに待ったクリスマス。我が家では、カマンベールチーズとガーリックトーストをこんがり焼いて、ツリーを飾り付けることが、12月上旬のお決まりとなっている。【画像】2025年のマイベストマスタングにスーパースポーツ、パナメーラ、ルノー5 E-テック、プリウス全165枚そしてAUTOCAR恒例なのが、クリスマスランチ。日々厳しい試乗テストにいそしむ仲間で集まり、1年を振り返りながら好き勝手に意