千葉・銚子市で29日、住宅が激しく炎上する火事がありました。映像では、かなり高い所まで炎が上がっている様子がわかります。午後2時半前、銚子市上野町で木造2階建ての住宅から火が出て、約1時間後にほぼ消し止められました。けが人はなく、住宅は全焼したとみられていて、警察が出火原因を調べています。