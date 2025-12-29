初代林家三平さんの妻で林家正蔵さんの母の海老名香葉子さんが老衰のため24日に死去したことが29日、分かりました。92歳でした。ねぎし三平堂の公式サイトで発表されました。 【写真を見る】【訃報】初代林家三平さんの妻、海老名香葉子さんが老衰のため92歳で死去林家正蔵さんも同サイトで、「母香葉子クリスマスイブの晩穏やかに旅立ちました終戦からの激動の時を強く生きてきました根っからの江戸っ子情に厚