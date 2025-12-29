事故があったエスカレーターと同機種のベルトの巻き取り口＝29日午後、北海道小樽市北海道小樽市の朝里川温泉スキー場で、札幌市の保育園児後藤飛向ちゃん（5）がエスカレーターに右腕を挟まれ亡くなった事故で、現場では過去に転倒事故が複数回発生し関係者の間で監視員の常駐を求める意見が出たが、後回しにされていたことが29日、スキー場運営会社への取材で分かった。自動非常停止機能も作動しなかったといい、道警は業務