林家正蔵さんの母・海老名香葉子さんが、12月24日に老衰で亡くなっていたことが、29日、ねぎし三平堂のオフィシャルサイトにて報告された。92歳だった。香葉子さんが半生を語ったインタビューを再配信します。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊落語家・初代林家三平さんの妻として、４人の母として、おかみとして、多くの人と深い人間関係を築きながら、さまざまな人生の転機を乗り越えてきた海老名香葉子さん。「情の貯蓄も