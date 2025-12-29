本線に合流するときはできるだけ先まで進む「ファスナー合流」で流れがスムーズに高速道路や国道など、本線に合流するとき「ファスナー合流」を知っていると安全かつスムーズです。しかし、現実には一筋縄ではいかないことも事実です。どういうことなのでしょうか。【画像】「えっ…！」 これがファスナー合流を「絶対やるべき理由」です！ 画像で見る（21枚）高速道路のICやJCT、SAおよびPAなどから高速道路の本線に合流す