12月30日（火）夜5時55分からは「世界！職人ワゴン★ニッポンの技で世界遺産＆消防署＆教室のない学校を修理！」を放送！今回は、初の4時間SP！ オーストリア・チェコ・スロバキア・ルーマニアの4カ国に向かい、ニッポンが誇る職人の優れた技術で海外の人たちを救います！▼ 街全体が世界遺産！チェコの消防署からSOS大改造で出動時間を短縮▼ オーストリア極寒の岩塩坑の休憩室…暖房を効きやすくさせる驚きの魔法▼ 17世紀の教会