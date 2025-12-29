弟と家で稽古をしている堀越麗禾の姿に…8年前に亡くなったフリーアナウンサー・小林麻央さん(享年34)の14歳になった長女の姿に注目が集まっている。小林さんの長女・堀越麗禾と12歳になった長男・堀越勸玄が家で稽古をする様子をブログで披露したのは父親で歌舞伎俳優の市川團十郎白猿。2人を応援する声や指に包帯を巻いている麗禾を心配する声が多数上がっている。SNS上では「れいかちゃん、大丈夫かな?」「応援してます」