半世紀以上にわたり多くの人に親しまれた広島市中区のボウリング場「広電ボウル」が来年５月での営業終了を発表しました。 「広電ボウル」を運営するヒロデンプラザによりますと施設の老朽化などを理由に来年５月２５日をもって営業を終了するということです。 ４０レーンを備える「広電ボウル」は、１９７０年１１月に開業し毎年「敬老の日」には長寿を祝うボウリング大会などがおなじみとなっていました。 日本ボウリン