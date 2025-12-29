60代の女性がSNSで知り合った相手から現金約4500万円をだまし取られる詐欺事件がありました。 詐欺被害に遭ったのは、静岡県島田市に住む60代の会社役員の女性です。 警察によりますと、女性は2025年9月頃に、SNS上で投資グループに招待され、そのグループで知り合った相手から「1日10%の利益が出る」などと投資のアドバイスを受けました。 その後、女性は12月下旬にかけて、指定された投資会社の口座を開設した上