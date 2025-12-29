観光客や参拝者らでにぎわう川崎大師平間寺の商店街＝２９日、川崎市川崎区年の瀬を迎えた２９日、県内でも有数の初詣客が足を運ぶ川崎大師平間寺（川崎市川崎区）の山門前の仲見世通り商店街では、赤や白のだるまを買い求めたり、甘酒で暖を取りながら散策したりする参拝者や観光客らでにぎわった。店先で客が足を止めていたのは「とんとこ飴（あめ）きり」で知られる明治元（１８６８）年創業の飴屋「松屋総本店」。包丁であ