第１９代相模原市観光親善大使（同市観光協会提供）相模原市観光親善大使事業運営委員会は２０２６年１月５日から、市の魅力を発信する「第２０代市観光親善大使」を募集する。事務局の市観光協会は「男女問わず相模原が好きという人に応募してほしい」と呼びかけている。任期は同年４月から１年間で、市内の祭りやイベントなどに年間１５回程度参加したり、各キャンペーンやメディアなどで市の観光ＰＲを担ったりする。こうし