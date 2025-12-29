クリスマス連休明け２９日の香港マーケットは、主要８９銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比１８３．７０ポイント（０．７１％）安の２５６３５．２３ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が２３．４１ポイント（０．２６％）安の８８９１．７１ポイントと反落した。売買代金は２２４５億８４０万香港ドル（約４兆５１０３億円）となっている（半日立ち合いの２４日は９２５億２４２０万香港ドル