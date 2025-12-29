中国軍がきょうから行っている台湾周辺での軍事演習について、中国外務省の報道官は「国家の主権と領土を守るために必要な行動だ」と正当化しました。中国外務省林剣報道官「中国軍による軍事演習は『台湾独立』分裂勢力の武力による独立に対する厳格な懲戒であり、国家の主権と領土を守るために必要な行動である」中国外務省の林剣報道官は、民進党の頼清徳政権についてアメリカを頼りに独立を企てていて、「彼らこそが平和の破