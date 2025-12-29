きのう夜、栃木県小山市の住宅に男2人が押し入り、59歳の女性にけがをさせました。男2人は現在も逃走中で、警察は強盗傷害事件として逃げた男らの行方を追っています。きのう午後7時すぎ、小山市西城南の住宅で「帰宅したら男と鉢合わせた」と、この家に住む59歳の女性から110番通報がありました。警察によりますと、男2人は住宅に侵入し部屋の中を物色していたところ、帰宅した女性に見つかり、突き飛ばして逃走したということで