本多大夢と浜川路己によるユニット・ROIROMが、29日放送の日本テレビ系音楽番組『発表！今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード2025〜』（後5：30〜後10：54）に出演。それに先立って、コメントが到着した。【写真】MCを務める志尊淳＆新木優子大夢は「『ミュージックアワード』に出演させていただけることは、聴いてくださった皆様のおかげですし、もちろん僕たちのことを知らない方々の方が、まだまだたくさんいら