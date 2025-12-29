川口オートのスーパースターフェスタは3日目を終えた。12RのSSトライアル戦。吉林直都のフライングにより再発走。3枠から冷静にスタートを切った黒川京介（27＝川口）が先手を奪った佐藤摩弥を1周バックで楽にパス。そのまま8周回を押し切った。これで初日から3連勝だ。「2回目のスタートは少し緊張したかな。もう少し力強く切れればベスト」。1度目のスタートが完璧だっただけに、わずかな動揺はあったかもしれないが、しっ