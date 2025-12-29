２７日深夜のフジテレビ「千原ジュニアのヘベレケＳＰ」には、ダチョウ倶楽部がゲスト出演した。食通の寺門ジモンが躍動。千原ジュニアに「おすすめの店、聞いていいですか？お寿司どこですか？」と聞かれると「食べ込んでる？」と返した。独自ワードにジュニアは「食べ込んでる？って質問、始めてされた」と爆笑。相手の「食べ込み度」によって、オススメする店が違うという。食べ込んでいる視聴者のため、３店あげてほしい