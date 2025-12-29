東京・新宿区で29日正午過ぎ、エステ店従業員の女性が、男に待ち伏せされて刃物で刺される殺人未遂事件があり、男は午後5時50分現在、逃走中です。午後0時15分ごろ、新宿区高田馬場で「女の子が刺された」などと110番通報がありました。警視庁によりますと、エステ店従業員で日本人の女性（30代）が店に入ろうとしたところ、店の前で待ち伏せをしていた外国籍とみられる男に刃物のようなもので刺されました。女性は胸や脇腹などに4