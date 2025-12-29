TOKYO BASEは、2026年1月8日から12日までの期間、東京・渋谷にある「ベルサール渋谷ガーデン B1F」でファミリーセールを開催します。STUDIOUSやUNITED TOKYO、PUBLIC TOKYOをはじめとする人気ブランドのアイテムが最大で90％オフになります。予約は先着順セール対象は、STUDIOUS、UNITED TOKYO、PUBLIC TOKYO、CITY TOKYO、THE TOKYOなど200ブランド以上。商品数は15万点以上と過去最大。アイテムの半分以上が70％オフで、なかには