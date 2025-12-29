Superflyが、1年の感謝を込めたスペシャルムービー『Superfly - “Amazing”cover year 2025:Special Movie』を公開した。 （関連：Superfly、ボーカリストとしてのスキルに脱帽オリジナル＆名曲カバーで響かせた心を震わせる歌声） Superflyは、6月にキャリア初のカバーアルバム『Amazing』のリリース。様々な音楽番組でカバー曲を披露したほか、ホールツアーのMC