日銀が２９日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５６円０７～０９銭と前営業日比２９銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１８３円８０～８４銭と同２７銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１７７６～７７ドルと同０．０００４ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS