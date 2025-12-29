【その他の画像・動画等を元記事で観る】 2025年を“カバーイヤー”として活動してきたSuperflyが、1年間の感謝を込めたスペシャルムービーを公開した。 ■カバーイヤーとして駆け抜けてきた軌跡を詰め込んだ、スペシャルな映像に キャリア初の邦楽カバーアルバム『Amazing』のリリースをはじめ、2025年をカバーイヤーとして精力的に活動してきたSuperfly。Superf