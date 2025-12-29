日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月29日のTOPIX先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1906枚だった。 ◯2026年3月限（特別清算日：3月13日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 1906(1906) ソシエテジェネラル証券1655(1655) バークレイズ証券1297(1297