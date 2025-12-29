総合格闘家でRIZINフェザー級王者のラジャブアリ・シェイドゥラエフ（キルギス）は29日、都内で行われた大晦日大会「RIZIN 師走の超強者祭り」の試合前インタビューに登壇。RIZIN公式YouTubeチャンネルがアップした『RIZIN CONFESSIONS』で対戦相手の朝倉未来について「ヤギに見える」と発言した真意について語った。 ■大晦日は「ファンの心を傷つけないかだけが心配」 25歳のシェイドゥラエフは2度目の防衛戦で朝