全国高校サッカー選手権の1回戦が行われ、3大会ぶりの出場となった広島皆実が初戦を突破しました。緑のユニフォーム広島皆実は岩手県代表の専大北上と対戦しました。広島皆実は序盤にPKを獲得すると、キャプテンの野村陸路選手が落ち着いて決め先制します。さらに前半34分、2年生の宇野陽向選手が相手からボールを奪いミドルシュート。2対0とリードを広げ、前半を折り返します。後半に1点を返されま