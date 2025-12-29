仮面ライダーを愛しすぎているオトナたちの“本気のごっこ遊び”を描き、特撮ファンのみならずアニメファンからも熱い視線を集めているTVアニメ「東島丹三郎は仮面ライダーになりたい」。2026年1月10日からの2クール目を目前に控えた12月30日21時より、「ABEMA」にて豪華キャストと“ガチ勢”芸人が集結する特別番組の放送が決定しました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】番組タイトルは「『東島丹三郎は仮