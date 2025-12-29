中国自然資源部の南海生態センターが同部の南海発展研究院などと共同でまとめた「黄岩島サンゴ礁生態調査報告」が12月29日に発表されました。 同報告書は、船舶航行、潜水調査、衛星航空リモートセンシング、原位置観測などの方式に基づいて、黄岩島のサンゴ礁の生態系状況について調査および評価しました。それによると、保護区内の造礁サンゴの平均被覆率は38．8％に達し、多くの希少絶滅危惧野生動物が繁殖し生息する重要な場所