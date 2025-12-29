「JO1」の公式Xは29日、メンバーの佐藤景瑚（27）が日本テレビ「発表！今年イチバン聴いた歌〜 年間ミュージックアワード2025〜 」（後5・30）への出演を見合わせると発表した。公式Xは午後4時半ごろ「本日出演予定の日本テレビ《 発表！今年イチバン聴いた歌〜 年間ミュージックアワード2025〜 》におきまして、佐藤景瑚は、体調不良のため出演を見合わせることとなりました。本日の出演は8名での出演となります」と発表。