歌手・GACKT（52）が29日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。国会議員と対面し「かなり勉強になった」とつづった。GACKTは、松原仁衆院議員と食事をする機会があったと報告。「クラシックの話から世界情勢まで話の組み立てが上手い！それでいて、ノリが異様に良くとにかく面白い。いやぁ、かなり勉強になった」とその話術にうなっていた。また「間近で感じたのは【勢いとパワー】。圧倒されたが不思議と心地いい。年齢を