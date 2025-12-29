俳優で「20th Century」の長野博（53）が、28日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0時55分）に出演。今後の仕事の方向を占われた。大串ノリコさんによる手相占いで、長野は「22歳から28歳がイマイチですね」と言われた。すると、「デビューが23歳なんですよ。デビューしてまもなくは、あんまりだった、っということですね」と話した。1995年にV6でデビューした当初は、「本当に忙しくて。とにか