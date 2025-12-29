12月18日、東京・新宿に設置されたレッドカーペットに現れたのは福山雅治や大泉洋、松本若菜、吉田羊など豪華絢爛な俳優陣たちだ。そのなかでも、巧みな”色使い”でファンを魅了したのは今田美桜である。「冬らしい白色のロングコートや、同色の華やかなニットのコートを羽織っている松本さんや吉田さんの華やかな衣装に比べて、今田さんはオーバーサイズ気味のブラックコートを主役に、あえて色を抑えたコーディネートでした。