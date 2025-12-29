画像はThinkBook Plus Gen 6 Rollable (14-16″ Intel) Laptop Image: Lenovo 次のLenovoは画面が“横に”伸びちゃいます。世界有数のPCメーカーであるLenovo（レノボ）ですが、そのポジションにあぐらをかくどころか、常に新しい挑戦に前のめりな姿勢を見せてくれます。なんと2026年の次世代機として横に広がるディスプレイを備えた「Lenovo Legion Pro Rollable」が発売予定という噂が入っ