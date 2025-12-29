平塚競輪場で１２月３０日に行われる「ＫＥＩＲＩＮグランプリ２０２５」に出場する脇本雄太（３６＝福井）が、大きな注目を集めている。この男の仕上がり具合が、今年のグランプリの重要なポイントになる。２０２５年の競輪界を席巻した近畿が４車で結束。その番手回りは?普通に考えれば?断然の優勝候補に推される位置だ。ただ、１０月のＧ?前橋𥶡仁親王牌３日目のアップ中に左ひじを骨折。ぶっつけで大一番を迎え