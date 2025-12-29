16日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース年末大反省会SP』に大矢明彦氏が出演し、新人王に輝いたヤクルト・荘司宏太を絶賛した。大矢氏は「投げ方に特徴があるピッチャーで、わかっていてもタイミングが崩されても打てない。来年は彼を1番後ろに固定してやったら良いんじゃないかなと思いますね」と評価。荘司はプロ1年目の今季、プロ初登板から12試合連続無失点に抑えるなど、45試合に登板して、2勝1敗28ホール