タレントの安西ひろこ（４６）が２９日、インスタグラムを更新。突発性難聴を発症したことを明かした。安西は「１２月に入って急に左耳が聞こえずらくなりました」と切り出すと「最初は寝たら治るかな？と何日か様子を見ていたのですが日に日に聞こえづらくなってしまい．病院へ行ったら『突発性難聴』と診断されました」と報告。その上で「聞こえずらくなってから私の世界が変わってしまいました．朝目が覚めると空気清浄機や