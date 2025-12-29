¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/29¡Û5¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦M!LK¤¬29Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Î²»¹ç¤ï¤»¡¦¼èºà²ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£°Ê²¼¡¢²ñ¸«¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û2025Ç¯¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¶ÊÌÜ°ìÍ÷¢¡M!LK¡Ö¹ÈÇò¡×½é½Ð¾ì¤Ë´î¤Ó¡½ °Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£±öºêÂÀÃÒ¡Ê ¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤­¡×¡Ë¡§ËÍ¤¿¤Á¡¢½é½Ð¾ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢10Ç¯´Ö¡¢11Ç¯´ÖÌ´¸«¤Æ¤­¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤¢¤È¤â¤¦2