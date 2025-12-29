バレーボール・SVリーグ女子のヴィクトリーナ姫路は28日、年内最後の試合となる「2025-26 大同生命SV.LEAGUE WOMEN」レギュラーシーズン第10節GAME2で、NECレッドロケッツ川崎との一戦に臨みました。セットカウント1-3（17-25、21-25、25-23、16-25）で敗れ、皇后杯を含めてNEC川崎に3連敗となりましたが、次の戦いに向けた光明も垣間見える一戦となりました。27日のGAME1に続き、28日もチケットは完売。3292人という満場の観