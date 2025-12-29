2025年3月、白金高輪に新たな洋菓子店がオープン。その名も「ARTISAN LIEN（アルティザン リアン）」。群馬県高崎市にある洋菓子店、「PATISSERIE LIEN（パティスリーリアン）」のフラッグショップとして誕生しました。 「職人の手仕事と心温まるひとときを提供する」をコンセプトに掲げた「ARTISAN LIEN」の魅力とは？スイーツを通して伝えたい、お店とシェフの想いとともにお届けします！ 白金高輪の街に