30日(火)は東北の日本海側や北陸を中心に大気の状態が非常に不安定になるでしょう。竜巻などの激しい突風や落雷、ひょう、急な強い雨にご注意ください。近畿から九州は朝まで雨や雷雨の所があるでしょう。日中は次第に晴れる見込みです。関東は日差しがたっぷり届き、11月中旬並みのポカポカ陽気になるでしょう。30日(火)東北の日本海側や北陸で大気の状態が非常に不安定に30日(火)は低気圧がサハリン付近に進み、低気圧から南西